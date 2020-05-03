Federasyon, Trippier'i FIFA'ya şikayet etti

Federasyonun iddianamesine göre; Trippier, henüz Atletico Madrid'e transfer olmadan önce çeşitli bahis sitelerinde Atletico Madrid'e transfer olacağına dair bahis oynamaya başladı.

Daha sonra da Atletico Madrid'e transferi gerçekleşti.

İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA'ya başvurarak oyuncunun gelecek için örnek oluşturabileceği ve uluslararası bir ceza alması gerektiğini iletti.

TRIPPIER: BİRKAÇ AYDIR SORUŞTURMA VAR

Trippier ise iddianame sonrası basına yaptığı açıklamada; "Federasyonun birkaç aydır yürüttüğü soruşturmadan haberdarım. Onlara istedikleri her konuda yardımcı oldum ve olmaya devam edeceğim. Profesyonel bir futbolcu olarak bahis oynamadım. Bu işten bir çıkar sağlamadım." ifadelerini kullandı.

DANIEL STURRIDGE 4 AY CEZA ALMIŞTI

İngiltere Futbol Federasyonu, son olarak kardeşiyle birlikte transferine yönelik bahis oynayan Daniel Sturridge'e 4 ay tüm futbol aktivitelerinden men cezası vermişti.