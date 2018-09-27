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Anthony Joshua yine nakavtla kazandı

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Derbi öncesi F.Bahçe ve Beşiktaş'ın video paylaşımları

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Rıdvan Dilmen: Rezil bir derbi oldu

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Jailson: Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız

Alman ve İngiliz medyası, Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karis'un Fenerbahçe derbisinde kusursuz oynadığını ve Alman filebekçinin siyah-beyazlı takımda yeniden doğduğunu yazdı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonundan yaptığı açıklamada "Hedefim Galatasaray'ı Avrupa'nın tepesine çıkartmak" dedi.

Mustafa Cengiz: Hayalim Avrupa'nın en zirvesine oturmak

Milli futbolcu Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasıyla resmi maçlarda ilk golünü Frosinone'ye attı.

Beşiktaş performansıyla göz dolduran Babel'le yeni sözleşme yapacak. Siyah-beyazlı takım, Hollandalı oyuncunun maaşını da 3 milyon euroya çıkaracak.

Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinde beklentileri karşılayamayan Oğuzhan, Tolgay ve Caner formayı kaptırdı.

Beşiktaş'ta derbide dökülen 3 isim kesik yedi

Göztepe maçında yediği hatalı golden sonra yuhalanan Onur Kıvrak, bugüne kadar büyük fedakarlık yaptığını ve artık profesyonel kararlar alacağını söyledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, koltuğu sallantıda olan Phillip Cocu'ya sahip çıktı. Hollandalı hocayla toplantı yapan Koç, "Biz bu yola birlikte çıktık ve birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika'yı uzatma bölümünde yenerken, Eder müthiş bir gol attı.

EURO 2024'ün hangi ülkede düzenleneceği birazdan açıklanacak. Federasyon yetkilileri sunumunu yaptı, UEFA'nın kararı bekleniyor.

1 UEFA, EURO 2024 kararını açıklıyor Almanya ile EURO 2024 adaylığı için yarışan Türkiye, bugün bu dev organizasyona sahip olma şansına erişebilir.

2 Federasyonumuz UEFA binasında EURO 2024'ün hangi ülkede düzenleneceği birazdan açıklanacak. Federasyon yetkilileri sunumunu yaptı, UEFA'nın kararı bekleniyor.

3 EURO 2024 için oy kullanacak 17 isim Türkiye ve Almanya'nın aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek ülke için bugün İsviçre'nin Nyon kentinde oylama yapılacak.

4 Almanlar, Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti Alman Futbol Federasyonu 'Türkiye'yi tuttuğu' gerekçesiyle Hollanda'yı UEFA'ya şikayet etti.

5 Onur Kıvrak: Trabzonspor'a ihanet etmedim Göztepe maçında yediği hatalı golden sonra yuhalanan Onur Kıvrak, bugüne kadar büyük fedakarlık yaptığını ve artık profesyonel kararlar alacağını söyledi.

6 Cüneyt Çakır Suudi Arabistan'da sahaya çıktı Cüneyt Çakır, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Emre Çolak ile Fernandao'nun ilk 11'de başladığı maçı yönetti.

7 Eder'den müthiş vole golü - İZLE Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova, Rusya Kupası son 32 turunda Baltika'yı uzatma bölümünde yenerken, Eder müthiş bir gol attı.

8 Beşiktaş'ta derbide dökülen 3 isim kesik yedi Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinde beklentileri karşılayamayan Oğuzhan, Tolgay ve Caner formayı kaptırdı.

9 Babel'e yeni sözleşme Beşiktaş performansıyla göz dolduran Babel'le yeni sözleşme yapacak. Siyah-beyazlı takım, Hollandalı oyuncunun maaşını da 3 milyon euroya çıkaracak.