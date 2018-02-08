Federer 1 numara olmak için kortlara çıkıyor

Ağustos'ta 37'sini devirecek olan İsviçreli tenisçi, tarihteki en yaşlı 1 numara olacak Roger Federer, gelecek hafta yeniden dünya sıralamasında zirveye oturabilir.

YARI FİNALE KALIRSA 1 NUMARA

Son olarak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olan Federer, haftaya Rotterdam'daki ATP Turnuvası'na katılacak. Federer'in 1 numaradaki Rafael Nadal'ı geçebilmesi için Rotterdam'da yarı final oynamaya, yani üç galibiyete ihtiyacı var.

8 Ağustos 1981 doğumlu olan Federer, Rotterdam'da üç maç kazanıp sıralamada zirveye çıkarsa, bunu başaran en yaşlı 1 numara olacak. Federer'in 155 puan önünde zirvede bulunan Rafael Nadal, ancak ay sonunda Acapulco'da kortlara dönecek. Federer son olarak 4 Kasım 2012'de dünya 1 numarasıydı.