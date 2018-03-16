Federer 12 yıllık rekorunu egale etti

Erkekler tenisinde dünya 1 numarası Roger Federer, Güney Koreli Hyeon Chung'u 7-5 ve 6-1'lik setlerle yenerek Indian Wells'te yarı finale yükseldi.
2006'DAKİ REKORUNU EGALE ETMİŞ OLDU
Avustralya Açık ve Rotterdam Açık'ta şampiyonluğa ulaştığı bu sezon yenilgi yüzü görmeyen Federer üst üste 16 galibiyete ulaşarak, en iyi sezon başlangıcı yaptığı 2006 yılındaki rekorunu egale etmiş oldu.
2006 yılında bütün Grand Slam turnuvalarında finale çıkan ve üçünü kazanan Federer'in sezon başındaki 16 maçlık galibiyet serisine Dubai Açık'ta Rafael Nadal son vermişti.
İsviçreli raket, Indian Wells yarı finalinde Hırvat Borna Coric ile karşılaşacak. Coric, 7 numaralı seribaşı Kevin Anderson'ı 2-6, 6-4 ve 7-6'lık setlerle yenerek adını yarı finale yazdırmıştı.