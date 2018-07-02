Federer ikinci turda

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in istediği milli futbolcular Ömer Toprak ve Nuri Şahin için girişimlere başladı.

2018-2019 sezonunun hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor'da Babel, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı yeni imajıyla dikkat çekti.

Babel, Burak ve Yusuf'un yeni tarzı

Fenerbahçe'de mesaiye başlayan Cocu, antrenmanda oyuncularını yan ve geri pas yapmamaları konusunda sık sık uyarıyor.

Beşiktaş'ta scouting ekibinin başına geçen Serkan Reçber, Guillermo Varela'nın transfer edilmesi için yönetime rapor sundu.

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Muslera'nın bonservis bedeli

Galatasaray yönetimi, Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan Uruguay'da başarılı bir performans sergileyen Muslera'nın bonservis bedelini 20 milyon euro olarak belirledi.