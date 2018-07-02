Federer ikinci turda

Wimbledon ilk turunda 1 numaralı seribaşı Roger Federer, dünya 58 numarası rakibi Dusan Lajovic'i 6-1, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti.
Sırp rakibi önünde oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Federer, ilk servislerinden %91 oranında puan çıkarıp toplam 34 puan vuruşu ürettiği maça 1 saat 21 dakika sonunda nokta koydu ve adını ikinci tura yazdırdı.
Sezonun üçüncü Grand Slam'inde "son şampiyon" unvanıyla boy gösteren İsvçireli tenisçi, bir sonraki turda Lukas Lacko-Benjamin Bonzi maçının galibiyle karşılaşacak.