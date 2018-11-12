Federer Londra'ya kaybederek başladı

Erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finallerinin 49'uncusu, İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı.

FEDERER AÇILIŞTA KAYBETTİ

Lleyton Hewitt Grubu karşılaşmalarının oynandığı ilk günün açılış maçında, 4 numaralı seribaşı Kevin Anderson ile 6 numaralı seribaşı Dominic Thiem korta çıktı.

Güney Afrikalı raket Anderson, Avusturyalı rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek turnuvaya hızlı bir giriş yaptı. Nishikori, Federer'i 2 sette geçti Grubun diğer mücadelesinde 2 numaralı seribaşı Roger Federer ile 7 numaralı seribaşı Kei Nishikori karşılaştı. Japon Nishikori, turnuvada 6 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Federer'e karşı sahadan 2-0 (7-6, 6-3) galip ayrıldı.

Turnuvada yarın Gustavo Kuerten Grubu'nda Alexander Zverev-Marin Cilic ve Novak Djokovic-John Isner maçları oynanacak.