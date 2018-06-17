Federer, Nadal'ı geçerek zirveye oturdu

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Federer ile 24. basamakta bulunan Kyrgios karşılaştı.
NADAL'I GERİDE BIRAKTI
Bir saat 51 dakika süren mücadelede rakibini 6-7, 6-2 ve 7-6'lık setlerle 2-1 mağlup eden Federer, Stuttgart Açık'ta finale kaldı. Bu sonuçla Federer, 18 Haziran Pazartesi günü açıklanacak tek erkekler dünya sıralamasında İspanyol Rafael Nadal'ı geçerek zirveye yükselmeyi garantiledi.
Federer, finalde dünya klasmanının 35. sırasındaki Kanadalı Milos Raonic ile karşı karşıya gelecek.