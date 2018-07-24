Federer, Rogers Cup'tan çekildi

Dünya 2 numarası Roger Federer, ağustos ayının başında düzenlenecek Rogers Cup'a katılmayacağını açıkladı.

Kariyer devamlılığına uygun olarak turnuva takvimini düzenlemenin kendisi için çok önemli olduğuna vurgu yapan 36 yaşındaki tenisçi, bu sebeple Toronto'nun ev sahipliğinde düzenlenecek Masters 1000 turnuvasından çekilmek durumunda kaldığını ifade etti.

2018 sezonunun geride kalan bölümünde sadece yedi turnuvada boy gösteren İsviçreli tenisçi, sene başında Avustralya Açık'ı kazanarak kariyerinin 20. Grand Slam zaferini elde etmişti. Bu yıl Rotterdam ve Stuttgart'ta da mutlu sona ulaşan Federer, Indian Wells ve Halle'de ise kupayı finalde kaçırmış, son olarak Wimbledon çeyrek finalinde Kevin Anderson'a mağlup olmuştu.

4 Ağustos'ta başlayacak Rogers Cup'a, Federer dışında ATP Dünya Sıralaması'nın ilk 10 basamağındaki tüm tenisçilerin katılması bekleniyor.