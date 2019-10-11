Federer, Şanghay'da Zverev'e yenildi

Deneyimli teknik adam Ersun Yanal, 7 haftalık periyotta Fenerbahçe'nin eksiklerini tespit etti. Yanal, yardımcılarıyla birlikte takımın seviyesini yukarı çıkarmak için çalışıyor.

Ersun Yanal'ın tespit ettiği eksikler

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Enver Cenk'in paylaşımı Almanları rahatsız etti

Saint Pauli, milli futbolcumuz Enver Cenk Şahin'in Barış Pınarı Harekatı'na destek olmasından rahatsız oldu. Almanlar, operasyona karşı olduklarını ve Şahin'le görüşeceklerini açıkladılar.