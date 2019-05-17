Federer ve Osaka İtalya Açık'tan çekildi

Başakşehir, Ankaragücü maçında sakatlanan Emre Belözoğlu'nu pazar günü Galatasaray'la oynanacak şampiyonluk maçına yetiştirebilmek için yurt dışından özel bir fizyoterapist getirdi.

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, bu akşam İspanya'da karşı karşıya gelecek. Kazanan ekibimiz Euroleague'de adını finale yazdıracak.

Genellikle sonradan oyuna giren ancak süre aldığı zamanlarda da takımına katkı yapan Kagawa'nın, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı sponsorlara bağlı.

Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe yönetiminin, Rize ekibine 3 milyon euroluk bir teklif yapacağı öğrenildi. Yönetimin oyuncuya vereceği yıllık ücret ise 1.5 milyon euro olacak.

Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Ankaragücü'yle olan sözleşmesini fesheden Tiago Pinto'yu transfer edecek.

1 Final Four'da türk derbisi: F.Bahçe-Anadolu Efes Fenerbahçe ile Anadolu Efes, bu akşam İspanya'da karşı karşıya gelecek. Kazanan ekibimiz Euroleague'de adını finale yazdıracak.

2 Boğaz kesme hareketi yapan Diagne'nin başı belada Türkiye Futbol Federasyonu, Akhisarspor maçının ardından verdiği röportajda "Sırada Başakşehir var" diyerek boğaz kesme hareketi yapan Diagne'nin görüntülerini yayıncı kuruluştan istedi.

3 Viitorul Başkanı: Fatih Terim lanis Hagi'yi istedi Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in isteği üzerine Viitorul Constanta forması giyen Gheorghe Hagi'nin oğlu lanis Hagi'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

4 F.Bahçe Vedat için kesenin ağzını açtı Vedat Muriqi'i kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe yönetiminin, Rize ekibine 3 milyon euroluk bir teklif yapacağı öğrenildi. Yönetimin oyuncuya vereceği yıllık ücret ise 1.5 milyon euro olacak.

5 Gomis'in röveşata golü şampiyonluğa yetmedi VİDEO Suudi Arabistan Ligi'nde Giuliano ve Maicon'un takımı Al Nassr mutlu sona ulaşan ekip oldu. Al Shabab'a röveşata golü atan Gomis ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

6 Transferde yetki Ersun Yanal'a verildi Comolli'nin aldırdığı futbolcuları beğenmeyen Başkan Ali Koç, yeni sezonda Ersun Yanal'ın istediği isimleri transfer etme kararı aldı.

7 Beşiktaş'ta Kagawa belirsizliği Genellikle sonradan oyuna giren ancak süre aldığı zamanlarda da takımına katkı yapan Kagawa'nın, gelecek sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı sponsorlara bağlı.

8 Beşiktaş'a Portekizli sol bek Sezon sonunda Adriano ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, Ankaragücü'yle olan sözleşmesini fesheden Tiago Pinto'yu transfer edecek.

9 Fatih Terim'in Başakşehir maçı taktiği Fatih Terim, pazar günü Başakşehir'le oynanacak şampiyonluk maçına, Beşiktaş karşılaşmasının taktiğiyle çıkacak.