Ensonhaber.com'a dön

Federer ve Wiliams tur atladı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tek erkeklerde son şampiyon ve 1 numaralı seribaşı Roger Federer, dördüncü tura yükseldi.

Yorum Yap

Federer ve Wiliams tur atladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın beşinci gününde korta çıkan Federer, dünya klasmanında 64. sırada yer alan Alman Jan-Lennard Struff ile karşılaştı.

İsviçreli tenisçi, toplam 1,5 saat süren maçta rakibini 6-3, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti. 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ABD'li Taylor Fritz'i 6-4, 5-7, 6-7, 6-1 ve 6- 2'lik setlerle 3-2, 8 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson da Alman Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Fransız Kristina Mladenovic'i 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi. 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Rumen rakibi Mihaela Buzarnescu'yu 3-6 ,7-6 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Venus Williams ile 10 numaralı seribaşı Madison Keys, turnuvaya üçüncü turda veda etti. Williams, Hollandalı Kiki Bertens'e 2-6, 7-6 ve 6-8'lik setlerle 2-1, Keys de Rus Evgeniya Rodina'ya 5-7, 7-5 ve 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM