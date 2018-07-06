Federer ve Wiliams tur atladı

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın beşinci gününde korta çıkan Federer, dünya klasmanında 64. sırada yer alan Alman Jan-Lennard Struff ile karşılaştı.

İsviçreli tenisçi, toplam 1,5 saat süren maçta rakibini 6-3, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti. 4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, ABD'li Taylor Fritz'i 6-4, 5-7, 6-7, 6-1 ve 6- 2'lik setlerle 3-2, 8 numaralı seribaşı Güney Afrikalı Kevin Anderson da Alman Philipp Kohlschreiber'i 6-3, 7-5 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, Fransız Kristina Mladenovic'i 7-5 ve 7-6'lık setlerle 2-0 yenerek dördüncü tura yükseldi. 7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Rumen rakibi Mihaela Buzarnescu'yu 3-6 ,7-6 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bıraktı.

Tek kadınlarda 9 numaralı seribaşı Venus Williams ile 10 numaralı seribaşı Madison Keys, turnuvaya üçüncü turda veda etti. Williams, Hollandalı Kiki Bertens'e 2-6, 7-6 ve 6-8'lik setlerle 2-1, Keys de Rus Evgeniya Rodina'ya 5-7, 7-5 ve 4-6'lık setlerle 2-1 mağlup oldu