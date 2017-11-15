Federer yarı finalde

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen finallerde, dünya klasmanında ikinci sırada yer alan 36 yaşındaki Federer ile bir sıra gerisinde bulunan 20 yaşındaki Zverev karşı karşıya geldi.

Turnuvayı 6 kez kazanan Federer, finallerde ilk kez mücadele eden rakibini 7-6, 5-7 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup ederek ikinci maçını da kazandı ve yarı finale çıkmayı garantiledi.

Finallere Pete Sampras Grubu'nda oynanacak maçlarla devam edilecek. Öğle seansında Grigor Dimitrov ile David Goffin, akşam seansında ise sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekilen Rafael Nadal'ın yerine organizasyona dahil olan Pablo Carreno Busta ve Dominic Thiem karşılaşacak.