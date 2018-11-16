Feghouli: 5 dakikalık oyuncu değilim

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Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli futbolcusu Feghouli, France Football'a bir röportaj verdi. Cezayirli isim sarı-kırmızılı ekipteki son durumu değerlendirdi.

Feghouli'nin France Football'a verdiği röportaj şöyle:

"5 DAKİKALIK OYUNCU DEĞİLİM"

*Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta takımın önemli bir parçasıydın ancak bu yıl Ağustos'tan beri çok az süre alıyorsun, neden?

"Sezon başında Akhisarspor'a karşı oynadığımız Süper Kupa maçında görev yaptım ancak ondan sonra neredeyse hiç oynamadım. 2 dakika bir maçta 5 dakika başka maçta. Son haftalarda takıma girmeye başladım. Geçen hafta hemen hemen tüm maç sahadaydım ve performansımdan dolayı mutluyum. Taraftar da benim oyunumdan memnun. Son karşılaşmada her şey yolunda gitti umarım bu hocamızın ve antrenörlerimizin fikrini değiştirir. Ben 2 veya 5 dakikalık oyuncu değilim, bunu geçmişte kanıtladım özellikle geçen sezon kazandığımız şampiyonlukta." (Bu haber Kralspor.com'dan alınmıştır.)

"HEDEFİMİZ YİNE ŞAMPİYONLUK"

Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Cezayirli futbolcu, "İstanbul benim yaşamıma çok uygun ve Galatasaray'da çok mutluyum. Burada kupalar kazanmak ve Avrupa Kupaları'nda oynamak için hırslıyım. Premier Lig'den Türkiye'ye gelmek bir meydan okumaydı ve ben bunu kabul ettim. Galatasaray'la 3.5 yıllık uzun bir kontratım var."





*Fatih Terim'i bize anlatır mısın?

"Fatih Terim yenilgiden hoşlanmayan biri, oldukça tecrübeli. Bu sezon biraz daha kötüyüz geçen yıla göre. Birçok oyuncumuz değişti ve zamana ihiyacımız var. 3 günde bir maç yapıyoruz ve bu oldukça zor. Umarım bu sezon da şampiyon oluruz, ana hedefimiz bu. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."