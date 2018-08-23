Feghouli, Arabistan ekiplerini reddetti

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Arabistan ekiplerinden Al Hilal ve Al Nassr kulüplerinden gelen teklife dair cevabını menajeri aracılığı ile iletti.

DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ

TRT Spor'un haberine göre; 28 yaşındaki yıldız futbolcu, Al Hilal ve Al Nassr kulüplerinin tekliflerini reddetti. Gerekçe olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini belirten Feghouli, aynı zamanda Arabistan'a gitmek için yaşının genç olduğunu da aktardı.

Arabistan ekiplerinin Feghouli için Galatasaray'a 13 milyon euro, Feghouli'ye ise yıllık 5.5 milyon euro teklif ettiği ifade edilmişti.

Sofiane Feghouli geçtiğimiz sezon Galatasaray forması ile çıktığı 31 karşılaşmada 7 gol 10 asistlik performans sergilemişti.