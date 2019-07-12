Feghouli attı Cezayir yarı finale yükseldi

1 Sarri'den gururumuz Merih Demiral'a övgü Juventus'la antrenmanlara başlayan milli futbolcumuz Merih Demiral, hırsıyla teknik direktör Sarri'nin dikkatini çekti. İtalyan hocanın sık sık "Bravo Merih" dediği duyuldu.

2 Ndiaye: Fenerbahçe'den teklif aldım Eski Galatasaraylı Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Ndiaye'yi de transfer etmek istiyor. Senegalli futbolcu, "Fenerbahçe gidebileceğim takımlardan biri, düşünüyorum" dedi.

3 Vedat Muriç: Ramil Guliyev'le birbirimize benziyoruz Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muriç, milli atlet Ramil Guliyev'e benzerliği hakkında konuştu. Kosovalı golcü, "İkimiz de bu büyük kulübün formasını taşıyoruz, ortak noktamız bu" dedi.

4 Garry Rodrigues İstanbul'da Fenerbahçe'nin transferindeki son detayları da hallettiği Garry Rodrigues'i İstanbul'a getirdi.

5 Tayfur Havutçu Milli Takım'daki görevinden istifa etti A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tayfur Havutçu, ailevi sebeplerden ötürü görevinden istifa ettiğini açıkladı.

6 Fenerbahçe'de VAR eğitimi Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası tesislerinde, VAR Direktörü Barış Şimşek tarafından Fenerbahçe'ye yeni dönem kuralları eğitimi verildi.

7 Galatasaray'da Joaquin Zeballos hareketliliği Galatasaray scout ekibinin çalışmaları neticesinde ulaşılan Joaquin Zeballos için sarı kırmızılı yönetim kulübü Juventud'a 1,5 milyon euroluk teklif yaptı. Kulüp başkanı anlaşmaya sıcak bakıyor.

8 Vedat Muriç'in Fenerbahçe mutluluğu Fenerbahçe'nin yeni transferi Vedat Muric, "Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru karar verdiğimi bir kez daha anladım." dedi.

9 Fenerbahçe'de kampın en hırslısı: Emre Belözoğlu Fenerbahçe Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerinde yeni sezon çalışmalarını sürdürüyor. Takımın yeni isimlerinden olan Emre Belözoğlu, ilerleyen yaşına rağmen çalışmaların en hırslısı konumunda.