Feghouli: Başakşehir'e attığım golü unutamıyorum

Sarı-kırmızılı takımın 22. şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Feghouli, Galatasaray kariyerinin en güzel golünü Başakşehir'e attığını söyledi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

GOLDEN SONRA STAT YIKILACAK GİBİYDİ

Cezayirli yıldız, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi. Şampiyonluğun mimarlarından biri olan Feghouli, Başakşehir'e karşı attığı golü unutamadığını dile getirdi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Feghouli o anları şöyle anlattı: "Kazanan takımın şampiyon olacağı bir maçtı ve biz 2-1 kazandık. Statta muhteşem bir atmosfer vardı ve golümü attım. Kornerden gelen topa kafa vurdum ve direkten döndü. Aksiyonumu tamamlamak için topun olduğu yöne doğru hareketlendim ve golü attım. Golden sonra stat yıkılacak gibiydi. Golden sonra büyük sevinç yaşadım. Galatasaray kariyerimin en unutulmaz golüydü."

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

