Feghouli: Baskı Başakşehir'in üzerinde olacak

Haftasonu şampiyonluk maçında Başakşehir'le karşılaşacak Galatasaray'da başarılı oyuncu Sofianne Feghouli basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Feghouli'nin açıklamaları:

"Çok mutluyum çünkü sezon başı hedeflerimiz arasında kupayı kazanmak vardı. Benim de hedeflerim arasında kupalar kazanmak vardı çünkü Galatasaray'a gelmeden önce hiç kupa kazanamamıştım. Başakşehir maçı için hem çok sabırsızım hem çok motiveyim. Bir final maçı gibi oynayacağız. Taraftarlarımızla beraber olacağımız için baskı onların üzerinde olacak. Dinlenip, maça hazır bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Bu sene ve geçen seneyi karşılaştırırsak, bu sene çok fazla sakatlanmadım. Daha fazla maç oynayınca takıma alıştım ve otomatiğe bağladık. Yaşımın da getirdiği bir olgunluk var. İyi performansımı bunlara bağlayabilirim."