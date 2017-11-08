Feghouli: Türkiye'nin Avrupa'daki imajı çok farklı

Galatasaray Dergisi'nin 171. sayısı raflardaki yerini alırken, Kasım sayısının kapağında ve ana röportaj sayfasında Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli yer aldı.

Yıldız futbolcu, İstanbul'a geldiğinde çok şaşırdığını, Avrupa'da Türkiye'nin imajının çok farklı olduğunu söyledi.

İşte o röportajın bir kısmı:

AÇIKÇASI TÜRKİYE'YE GELİNCE ÇOK ŞAŞIRDIM

"Çok uzun zamandır Galatasaray’ı tanıyorum ve büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Batıdaki Türkiye imajı ile buradaki durum arasında fark var. Açıkçası gelince şaşkınlığa uğradım. Geldiğim için çok mutluyum. Ben büyük bir kulüpte oynamak, büyük heyecanlar yaşamak ve kupalar kazanmak istiyordum. Yapılan teklif hoşuma gitti, kabul ettim ve kontratı imzaladım. Buraya beş sene içinde kazanabileceğim kadar kupayı almak için geldim."

"Her zaman yaptığımız gibi tüm maçları tek tek değerlendirmek gerekir. Biz tüm hafta boyunca maçlar öncesinde antrenmanlarda çok çalışmalıyız. Tüm hafta boyunca kendimizi zorlarsak, maç anı geldiğinde vücudumuz için normal yoğunlukta bir maça çıkmış oluruz. O yüzden antrenmanlarda çok çalışmalıyız. Lig uzun, bu uzun süre içinde iyi ve zor zamanlar olacak. Bizim yapabileceğimiz çok çalışmak ve birbirimize kenetlenmek. Sadece bu şekilde devam edersek başarabiliriz."

PEPE DE AYNISINI SÖYLEMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe de Türkiye'ye ilk geldiğinde benzer şeyleri söylemişti.

Pepe, "Çok ilginç bir macera yaşıyorum. Türkiye hakkında söylenenler yüzünden tamamen yanlış fikirlerim vardı. İnsanlar orada beni hep şaşırtıyor, herkes inanılmaz dost canlısı. Yaşamadan bunu asla bilemezdim." ifadelerini kullanmıştı.







