Feghouli bu sezon ilk kez klasını konuşturdu

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gazişehir ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, rakibini Ömer Bayram ve Feghouli'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Antep'ten 3 puanla dönen Cimbom'da maçın en iyilerinden biri Sofian Feghouli'ydi. Güzel oyununu golle süsleyen Cezayirli yıldız, bu sezon ilk defa klasını konuşturdu.

KARA LİSTEDEN ÇIKTI

Belhanda, Mariano, Nagatomo ve Seri ile birlikte gönderilecekler listesinde yer alan Feghouli, bu performansını devam ettirirse takımda kalacak.