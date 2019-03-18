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Feghouli, Bursaspor'a yine nefis bir gol attı

Süper Lig'de Galatasaray deplasmanda Bursaspor'u 3-2 yenerken galibiyet golü Feghouli'den geldi. Cezayirli yıldız geçen yıl da Bursaspor'a aynı güzellikte bir gol atmıştı.

Feghouli, Bursaspor'a yine nefis bir gol attı
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Galatasaray, Bursaspor deplasmanında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 2-0'dan maçı 3-2'ye getirdi. Şampiyonluk yolunda kazanılan kritik 3 puanda başrol oynayan Feghouli, ceza sahası dışından enfes bir gole imza attı.

(Feghouli'nin geçen sezon Bursaspor'a attığı gol. Görüntü: BeIN Sports)

GEÇEN SEZON DA BENZER BİR GOL ATMIŞTI

Cezayirli yıldızın dün akşam Bursaspor'a attığı gol, deneyimli ismin geçen sezon yine Bursa ağlarına bıraktığı nefis golü akıllara getirdi.

2017-2018 sezonunda 24 Eylül'de oynanan karşılaşmada Galatasaray yine geriye düşmüştü. Oyuna sonradan dahil olan Feghouli, 73. dakikada sol ayak içiyle harika bir vuruş yaparak skora denge getirmişti. Sarı-kırmızılı ekip Tolga Ciğerci'nin golüyle de galibiyeti elde etmişti.

(Feghouli'nin dün akşam Bursaspor'a attığı gol. Görüntü: BeIN Sports)

Dün akşam şampiyonluk yolunda kazanılan kritik 3 puanda da Feghouli'nin imzası vardı. 2-0 geriden gelen Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcunun sol ayak içiyle yaptığı müthiş gol vuruşuyla karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

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