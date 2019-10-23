Feghouli: Daha iyi oynamalıyız

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Real Madrid'e 18. dakikada Toni Kroos'un ayağından gelen golle 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, bu sonuçla üçüncü maçında da golle tanışamadı. Maçın ardından Sofiane Feghouli, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Feghouli'nin maç sonu flaş röportajdaki açıklamaları: "İlk yarıda fırsatlar bulduk ama atamadık. Real Madrid ise ilk fırsatında golü buldu. Oyunun geneline baktığınızda Real Madrid'in hak ettiğini söyleyebiliriz. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki seviye bunu gerektiriyor."