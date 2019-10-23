Ensonhaber.com'a dön

Feghouli: Daha iyi oynamalıyız

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli, Real Madrid maçı sonrası öz eleştiri yaptı.

Yorum Yap

Feghouli: Daha iyi oynamalıyız

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki üçüncü maçında karşı karşıya geldiği Real Madrid'e 18. dakikada Toni Kroos'un ayağından gelen golle 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray, bu sonuçla üçüncü maçında da golle tanışamadı. Maçın ardından Sofiane Feghouli, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Feghouli'nin maç sonu flaş röportajdaki açıklamaları: "İlk yarıda fırsatlar bulduk ama atamadık. Real Madrid ise ilk fırsatında golü buldu. Oyunun geneline baktığınızda Real Madrid'in hak ettiğini söyleyebiliriz. Daha iyi oynamamız gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki seviye bunu gerektiriyor."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM