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Feghouli derbide bekleneni veremedi

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta başrol oynayan Cezayirli yıldız Feghouli, 6 haftası geride kalan Süper Lig'de adeta dökülüyor.

| Haber Merkezi
Feghouli derbide bekleneni veremedi
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Galatasaray'ın en büyük hücum kozlarından biri olan Feghouli, gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratıyor.

Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir forması giydiği için takıma geç katılan deneyimli orta saha, fizik olarak yeterli seviyeye ulaşabilmiş değil.

GEÇEN SEZONDAN ESER YOK

İlk 11'e adapte olmaya çalışan yeni takım arkadaşlarıyla da henüz uyum sağlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, geride kalan 6 haftada sadece 1 asist yapabildi.

Fatih Terim'in, Fenerbahçe derbisine saklamak amacıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında dinlendirdiği Cezayirli, sarı-lacivertli ekibe karşı da etkisiz kaldı. 

Derbide varlık gösteremediği için yerini Emre Mor'a bırakan Feghouli, oyundan çıkarken de tepkiliydi.

Teknik heyetin kararını beğenmeyen kanat oyuncusu, yavaş adımlarla kenara geldi ve mutsuz görüntüsüyle dikkat çekti.

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