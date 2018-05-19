Feghouli: Fatih Terim bize babalık yaptı

Galatasaray'ın 2017/18 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından Sofiane Feghouli, saha içerisinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

SAKATLIKLARDAN YILMADIM

Feghouli'nin maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Mükemmel bir gece.Şampiyon olduk. Dünya Kupası'ndan sonra en önemli sevinç bu olsa gerek. Sezon boyu sakatlıklara uğraştım. Yılmadım. Tüm Galatasaray camiasına armağan olsun. Çok mutluyum."

TERİM BABALIK YAPTI BİZE

"Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum. Her hafta üzerimize düştü. Bizi sürekli motive etti. Medikal ekibe ve teknik ekibe de çok teşekkür ediyorum. Fatih Hoca, babalık yaptı bize. Galatasaray tarihinin en önemli ismi."