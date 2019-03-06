Feghouli: Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi için geldim

Geçen sezon başında 4 milyon 250 bin euro bonservis karşılığında West Ham United'dan transfer edilen Sofiane Feghouli, 5 yıllık imza atmıştı.

3 milyon 850 bin euro garanti ücret alan Feghouli'nin sözleşmesinde KAP'a bildirilmeyen önemli bir detay var.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE GİDEBİLİR MADDESİ VAR

Cezayirli oyuncu sezon sonunda sadece Körfez ülkeleri (Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri) için geçerli 4 milyon 250 bin euroluk çıkış opsiyonuna sahip. Feghouli'nin Müslüman olması nedeniyle Körfez ülkeleri için sözleşmesine bu özel maddeyi koydurduğu öğrenildi.

G.SARAY'DA MUTLUYUM AYRILMAK İSTEMİYOR

Son dönemde Belhanda ile birlikte takımı sırtlayan Feghouli, sarı-kırmızılı yetkililere, "Ben Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi oynamak için geldim. Ayrılmayı düşünmüyorum. Mutluyum'' diyerek sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağını iletti.

Yıldız oyuncu, sezon sonunda Körfez ülkelerinden gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak.