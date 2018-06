Feghouli: Galatasaray'da kalmak istiyorum

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı kırmızılılarda geride bıraktığı sezonu değerlendirdi.

ŞAMPİYON OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM

Foot Mercato'ya konuşan Feghouli, ''Şampiyonluğun nasıl bir şey olduğunu bilmek istiyordum. Bu fırsatım hiç olmamıştı. Valencia'da oynarken Barcelona ve Real Madrid'i geçmek çok zordu. West Ham'da ise şampiyonluk hedef değildi. Galatasaray'a gelme fırsatım, şampiyon olma şansım vardı. İlk şampiyonluğumu kazandığım için çok mutluyum'' dedi.

Galatasaray'ın aile kulübü olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, ''Şampiyonluğu stadyumda ailelerimizle, taraftarımızla birlikte kutlayabildik. Gerçekten güzel bir atmosfer vardı. Harika anlardı. Gelecek sezon yine yaşamayı umuyorum" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasını değerlendiren Feghouli, ''Türk futbolunu ve Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'nde iyi temsil etmek istiyoruz. Evimizde her takımı yenebileceğimizi biliyoruz. Deplasmanlar her zaman farklıdır. İyi bir imaj çizmek istiyoruz. Şampiyonluğu iki yıl üst üste kazanmak her zaman karmaşıkır. Güzel bir yarış olacak. Bireysel olarak hazır bir sezon geçirmeyi, futbolumu rahat oynamayı ve taraftarları mutlu etmeyi umuyorum'' sözlerini kullandı.

G.SARAY BANA HEYECAN VERİYOR

Hakkında çıkan ayrılık iddialarına cevap veren tecrübeli futbolcu, şöyle konuştu:

"Kulübümle 4 yıllık kontratım var. Galatasaray ile uzun vadede birlikte olmayı düşünüyorum. Uzun süredir bir menajerim yok ve kulübümle ya da başka birisiyle olası bir transfer için konuşmadım. Herhangi bir teklif almadım. Gelecek sezonda kendimi Galatasaray'da görüyorum. Proje bana heyecan veriyor. Galatasaray'dan ayrılmak için bir nedenim yok. Kulüplerin ilgisini duymak her zaman gurur vericidir. Şu an söylentiler asılsız ve nereden çıktığını gerçekten bilmiyorum. Eğer benimle ilgilenen takımlarsa, bu işimi iyi yaptığım anlamına gelir. Böyle devam etmeliyim"