Feghouli Galatasaray'ı sildi

Bu sezon Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Feghouli, sosyal medya hesaplarından Galatasaray'a ait bilgileri sildi. Menajeri ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar takımlarıyla transfer için görüşmeleri sürdürüyor.

TERİM, HERKES ÇALIŞACAK DEDİ

Lokomotiv Moskova maçında 18 kişilik kadroya bile alınmayan Feghouli hakkında sorulan bir soruya cevap veren Fatih Terim, "Kadroya 18 kişi yazabiliyoruz. Ligde olduğu gibi 23 kişi değil. Kalecileri de çıkardığımız zaman 16 kişi kalıyor geriye. Ben her pozisyonu düşünmeliyim, ayrıca herkes çalışmalı" ifadelerini kullanmıştı.

Terim'in Cezayirli oyuncunun yeteri kadar çalışmadığını belirtmesinden sonra Feghouli'nin Twitter hesabındaki Galatasaray'a dair bilgileri kaldırdığı dikkat çekti.

Cezayirli futbolcunun transfer dönemleri süren Birleşik Arap Emirlikleri veya Katar Ligi'ne gidebileceği ifade ediliyor. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon Galatasaray'ın oynadığı 7 resmi maçta sadece 107 dakika görev yaptı.