Feghouli geri döndü

Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Sofiane Feghouli, şüphesiz takımın en yetenekli isimlerinden biri.
Cezayirli yıldız, ligin ilk yarılarında gösterdiği performansla sert eleştirilere maruz kalsa da üst üste kazanılan 2 şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.
3 AYLARA GİRDİ
İki sezondur olduğu gibi lige düşük viteste giren 30 yaşındaki futbolcu, son haftalarda açılmaya başladı.
İkinci yarıda attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, pazar günü oynanan Kayserispor karşılaşmasında da iki kez fileleri havalandırmıştı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, yükselen performansı nedeniyle Feghouli için sosyal medyada, "3 aylara girdi" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.