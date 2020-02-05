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Feghouli geri döndü

Geldiğinden beri ligin ilk yarılarında beklentileri karşılayamayan Feghouli, sezonun sonlarına doğru açılıyordu. Cezayirli yıldız, yine aynısını yaptı.

| Haber Merkezi
Feghouli geri döndü
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Galatasaray'da 3. sezonunu geçiren Sofiane Feghouli, şüphesiz takımın en yetenekli isimlerinden biri.

Cezayirli yıldız, ligin ilk yarılarında gösterdiği performansla sert eleştirilere maruz kalsa da üst üste kazanılan 2 şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu.

3 AYLARA GİRDİ

İki sezondur olduğu gibi lige düşük viteste giren 30 yaşındaki futbolcu, son haftalarda açılmaya başladı.

İkinci yarıda attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkan tecrübeli oyuncu, pazar günü oynanan Kayserispor karşılaşmasında da iki kez fileleri havalandırmıştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, yükselen performansı nedeniyle Feghouli için sosyal medyada, "3 aylara girdi" şeklinde esprili yorumlarda bulundu.

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