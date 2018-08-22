Feghouli için 13 milyon euro veren takım var

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile yollar ayrılmak üzere.

FEGHOULİ ANLAŞIRSA TRANSFER GERÇEKLEŞECEK

Takımda satılacaklar listesinde yer alan Cezayirli futbolcu için Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den 13 milyon euroluk bir teklif geldi.

Teknik direktör Fatih Terim, Ankaragücü karşısında son 7 dakikada şans verdiği, Göztepe maçında ise hiç oynatmadığı Feghouli, Suudi Arabistan kulübü Al Hilal ile pazarlık halinde.

Cezayirli futbolcunun menajeri Habib Antar, oyuncusu için yıllık 5.5 milyon euro istiyor. Suudi kulüp yetkililerinin ise bu hafta içinde cevap vereceği belirtildi. Al Hilal, Feghouli ile el sıkışırsa, bu kez Galatasaray ile masaya oturacak.

GOMİS'E GELEN TEKLİF REDDEDİLDİ

Öte yandan, Fransız yıldız Gomis için Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'ın iddia edildiği gibi 11 milyon euro değil, 4.5 milyon euro teklif ettiği ortaya çıktı. Galatasaray yönetiminin ise bu teklifi düşünmeden reddettiği öğrenildi.