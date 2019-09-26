Feghouli ile Kruse'nin derbi değerlendirmesi

Süper Lig'de cumartesi akşamı oynanacak derbide gözler yıldız futbolcularda olacak. Galatasaray'ın dev maçta en büyük silahlarından biri Feghouli, Fenerbahçe'nin ise Kruse olacak.

"TARAFTAR İÇİN KAZANACAĞIZ"

Fatih Terim'in Fenerbahçe maçını düşünerek Malatya deplasmanında dinlendirdiği Feghouli, sarı-lacivertli ekibi devireceklerini belirtti.

29 yaşındaki Cezayirli futbolcu, "Taraftarımız açısından çok önemli bir maç. Taraftarlarımız için bu maçı kazanmak istiyoruz. Allah'ın yardımı, takım arkadaşlarımın motivasyonu ile olacak. Taraftar olmadan Galatasaray var olamazdı. Her zaman destek oluyorlar. Onların vereceği destek çok önemli. Onlar için kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

ALEX'İN GOLLERİN İZLİYOR

Fenerbahçe formasıyla ligde çıktığı 5 maçta 4 asist yapan ve bu alanda Süper Lig'in zirvesinde yer alan Max Kruse, sarı-lacivertlilerin en tehlikeli isimlerinden biri.

Ersun Yanal'ın derbideki kozu olan Alman futbolcu, TT Stadı'nda oynanan eski maçları izliyerek motive oluyor. Max Kruse, özellikle Alex'in derbilerde Galatasaray'a attığı golleri izliyor.

30 yaşındaki Kruse, Galatasaray'ı yeneceklerini ifade ederken, ligdeki çıkışlarının süreceğini belirtti.