Feghouli: İstanbul'da insanlar harika

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, Cezayir basınına verdiği röportajında Türkiye'deki yaşamını ve sarı-kırmızılı ekipteki günlerini anlattı.

Türkiye'de baskının fazla olduğunu söyleyen yıldız oyuncu ''Türkiye'de taraftarlar futbolcuları çok seviyor. Bu nedenle beklentilerini karşılayıp, onlarla bütünleşmelisiniz. Bu da sizin sahada en iyisini yapmanızı sağlıyor. Eğer baskıyı sevmiyorsanız Türkiye'ye gelmeyin. Türkiye'de bir takıma transfer olduğunuz, bir ailenin parçası oluyorsunuz. Gelenekleri böyle. Çok sıcakkanlılar, tam bir Akdeniz insanı gibi... Ben de bu yüzden Türkiye;'yi tercih ettim. Bu çok hoş bir duygu'' ifadelerini kullandı.

''DÜNYANIN HER YERİNDE BU OLAYLAR VAR"

'Mario Gomez ülkedeki siyasal durumu sebep göstererek ayrılmıştı? Bu seni etkilemedi mi?' şeklinde sorulan soruyu da yanıtlayan yıldız oyuncu ''Aslında haberlere baktığınızda dünyanın her yerinde bu tip olayların yaşandığını görüyorsunuz. Paris banliyölerinde büyüdüm. Hiçbir zaman saldırı olabileceğini düşünmemiştim. Londra ve Almanya'da da öyle. Bunlar olabiliyor. Diğer taraftan İstanbul'da insanlar gerçekten harika. Televizyonda gördüğünüzden çok farklı. Bu sürpriz sizi geldiğinizde çok mutlu ediyor. Çok güzel bir şehir ve ailem de burayı çok sevdi. Sokağa çıktığınızda size sarılmak isteyen insanlar görmek güzel bir duygu'' dedi.