Feghouli: Kazanmak için çok savaştık

Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli, 1-0 kazandıkları Akhisarspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Son dakikadaki gol için konuşan Feghouli, "Bu muhteşem bir andı. Futbolu bu tür muhteşem anları yaşamak için oynuyoruz. Kazanmak için çok savaştık, birçok topumuz direkten döndü ve son dakikada gol geldi. Takım olarak iyi oynadık ve bu galibiyeti hak ettik. Taraftarlara da teşekkürler" dedi.

Zirve yolunda dinlenmeden oynamaya hazır olduklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'da oynuyorsanız, 3 günde bir maç yapmaya hazır olmalısınız. Sezon sonuna kadar bu şekilde devam edecek ve biz de buna hazırız. Kupada ve Erzurumspor maçında çıkıp mücadelemizi vereceğiz" ifadelerini kullandı.