Feghouli, kilo vermesi için uyarıldı

Bu sezon tartışmasız Galatasaray'ın en önemli silahlarından biri olan Sofiane Feghouli, Fatih Terim'i kızdırdı.

SON KEZ UYARDI

Tecrübeli teknik adam üst üste kötü performanslar sergileyen ve kilo fazlası olan Cezayirli yıldızı son kez uyardı. Eğer değişim olmazsa Feghouli kulübenin yolunu tutacak.

Kasımpaşa maçında Terim'in 59. dakikada oyundan aldığı yıldız futbolcu, 5-0 kazanılan Bursaspor maçında da bekleneni veremedi. Fakat bardağı asıl taşıran kupadaki Akhisar karşılaşması oldu.

AKHİSAR PERFORMANSI TERİM'İ KIZDIRDI

İkinci yarıda oyuna giren Feghouli harcadığı pozisyonlar ve güçsüz görüntüsüyle Terim'i kızdırdı. Alınan bilgilere göre tecrübeli teknik adam, Karabükspor önünde de Feghouli'ye bir şans verecek.

Yıldız futbolcu yine kötü oynarsa Belhanda ve Mariano gibi yedek kalacak. Terim bu konuyla ilgili olarak, "Benim futbocuları kazanma şeklim biraz farkı olabilir" açıklamasını yapmıştı.