Feghouli, Mitroglou ve Ozornwafor kadroya alınmadı

Yarın Denizlispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da birçok eksik isim bulunuyor.

Sarı-kırmızılılarda böbrek taşı ameliyatı olan Feghouli ile yeni sezonda düşünülmeyen ve yeni transfer Ozornwafor, kafilede yer almadı.

Kadroda şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Ahmet Çalık, Jean Michaël Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Okan Kocuk, Erencan Yardımcı, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Mbaye Diagne, Emre Mor.

Bel fıtığı ameliyatı olan Fatih Terim ile sakatlıktan yeni çıkan Şener Özbayraklı ve Emre Taşdemir de Denizli'ye götürülmedi.

Cezası bulunan tecrübeli teknik adam, Denizli'ye gitse de kulübede yer alamayacaktı.