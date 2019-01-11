Feghouli: Slimani değil Fenerbahçe kötü

Sofiane Feghouli, ülke basınına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’deki vatandaşı İslam Slimani'yi savundu.

Slimani’yi 2012’den beri Cezayir Milli Takımı’ndan tanıdığını söyleyen Feghouli, Echourouk gazetesine şunları söyledi:

YENİLİKÇİ FUTBOL OYNAMALILAR

“Bence Fenerbahçe’nin problemi sadece Slimani ile alakalı değil. Slimani’ye daha çok odaklanmak istiyorlarsa takımın bir bütün olarak performansını yukarı çekmesi ve daha yenilikçi bir futbol oynaması lazım."





KANATLARI KULLANMALILAR

"Kanatları daha aktif kullanmalılar, Slimani’yi oradan doğru bir şekilde beslemeleri gerekir. Slimani aslında gol yollarında çok etkili bir santrfor. Eğer uygun durumda topla buluşursa, gol atması konusunda hiçbir sıkıntı olmaz."





BURADA KEYFİM YERİNDE

"Galatasaray’da keyfim yerinde. Burada beni rahatsız eden bir durum yok. Kulüple 3.5 yıllık sözleşmem var. Mutluyum, ayrılmayı düşünmüyorum. Bu kulüp sevdiğim ve saygı duyduğum bir kulüp. Kendi performansımdan da memnunum. Taraftar da benden memnun. Ayrıca başka takımlardan da teklif almadım. İlerde ne olur, onu bilmiyorum."

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