Feghouli: Türkiye'de kimsenin dini sorgulanmıyor

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Galatasaray'a gelmekle iyi bir seçim yaptığını ve kendisini uzun vadede bu kulüpte gördüğünü söyledi.

Foot Mercato dergisine konuşan 27 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrıldığını söyledi.

FRANSA'DA GÖSTERİLEN TÜRKİYE İMAJI BURADA YOK

Feghouli, Türkiye ile ilgili bir soru üzerine, "Sonuçta çok şaşırdım. Burada gördüğüm, Fransa'da haberlerde gösterilen Türkiye imajı değil. İnsanların çok sıcak olduğu bir ülke burası. İstanbul'da istisnai bir yaşam kalitesi var. Ailem ve ben burada çok mutluyuz. Futbol sahasındaki performansımı da olumlu etkiliyor. Galatasaray'a gelmekle iyi bir seçim yaptım." yanıtı verdi.

HUZUR TÜRKİYE'DE

Türkiye'nin Müslüman bir ülke olması ve insanların dinini sorgulamamasının Galatasaray'ı seçerken olumlu etki yaptığını vurgulayan Feghouli, "Daha önce birçok Fransız kulüpten teklif geldi ancak bir daha Fransa'da oynamayı düşünmüyorum. İçtenlikle söylüyorum, kendimi yurt dışında iyi hissediyorum ve kendimi uzun vadede Galatasaray'da görüyorum." ifadelerini kullandı.