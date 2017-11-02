Feghouli ve Olcay'ın cezaları belli oldu

TFF verdiği cezalarla her kesimden tepki almaya devam ediyor...
Caner Erkin'e 6 maç ceza vererek herkesi şaşırtan TFF, bugün de Feghouli ve Olcay Şahan'a 3'er maç ceza kesti.
DEMİRÖREN YÖNETİMİNE GÜVEN KALMADI
Futbolseverler, göreve geldiği günden bu yana yönetim tarzı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan Yıldırım Demirören ve yönetiminin değişmesi gerektiğini savunuyorlar.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde;
3'ER MAÇ CEZA
"TRABZONSPOR A.Ş. sporcusu OLCAY ŞAHAN'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş. sporcusu SOFIANE FEGHOULI'nin, 29.10.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000 TL PARA CEZASIile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu PAPA ALIOUNE NDIAYE hakkında, ihraç sonrasında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA, karar verilmiştir."