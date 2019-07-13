Feghouli'den iyi haber geldi

1 Şampiyon Simona Halep oldu Wimbledon Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde Serena Williams'ı 2-0 yenen Simona Halep kariyerindeki ilk şampiyonluğunu kazandı.

2 Ersun Yanal'ın Ozan'la ilgili görüşü Fenerbahçe muhabirleri tarafından kampın en hırslı oyuncusu olarak gösterilen Ozan Tufan'ın takımdaki geleceği, hazırlık maçlarında göstereceği performansa bağlı.

3 Skrtel Parma'ya transfer oluyor Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Martin Skrtel, İtalya'nın Parma takımıyla anlaştı. Böylece sarı-lacivertlilerin elinde stoper olarak sadece Serdar-Sadık ikilisi kaldı.

4 Hasan Kartal'ın yeni lüks aracı Son olarak Vedat Muriç'i Fenerbahçe'ye satan Ç.Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın keyfi yerinde.

5 Beşiktaş Boyd'u açıklıyor Finansal borçlarını 5 yıl vade ile yapılandıran Beşiktaş, anlaşma sağladığı isimleri bir bir açıklamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların ilk transferi Boyd olacak.

6 Galatasaray'da Emre Mor krizi Mustafa Cengiz'in "yakında KAP'a bildireceğiz" dediği Emre Mor transferinde sıkıntı çıktı. Menajerlik şirketi, kendilerini devreden çıkaran genç futbolcuya dava açmaya hazırlanıyor.

7 Tolga Zengin Galatasaray'a gitmek istiyor Beşiktaş ile yollarını ayıran Tolga Zengin, yedek kaleci arayan Galatasaray'a menajerler aracılığıyla haber yolladı.

8 Frey ve Jailson'a talip çıktı Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Frey ve Jailson için sarı-lacivertli kulübe bazı teklifin geldiği öğrenildi. Yönetim kısa süre içerisinde iki futbolcuyu da satacak.

9 Rodrigues resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, eski Galatasaraylı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattı. 2 yıllığına kiralanan yıldız futbolcu için Arap kulübüne herhangi bir bedel ödenmeyecek.