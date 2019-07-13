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Feghouli'den iyi haber geldi

Afrika Kupası'nda sakatlanan Galatasaray'ın yıldız ismi Sofiane Feghouli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

| Haber Merkezi
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Feghouli'den iyi haber geldi

Cezayir'in Afrika Kupası çeyrek final maçında Fildişi Sahili'ni penaltılar sonucunda elemesinin ardından sevinç gösterilerine sekerek katılan Sofiane Feghouli, verdiği görüntüyle Galatasaraylı taraftarları korkutmuştu.

Fildişi Sahili maçının ardından ''Neyim olduğunu bilmiyorum, bacaklarımda ağrı hissettim. Ben oynamasam bile takımda 11 savaşçı hazır olacak.'' diyen Feghouli'nin sağlık durumu ise belli oldu.

NİJERYA MAÇINDA SAHADA

Feghouli'nin takım ile birlikte antrenman yaptığı, Cezayir'in Afrika Kupası yarı finalinde oynayacağı Nijerya maçında ise sahadaki yerini alabilecek.

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