Feghouli'den rakibine kasıtlı tekme

Galatasaray, hazırlık çalışmaları kapsamında Tuzlaspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekibin ilk yarıda bulduğu gollerle 5-0 kazandığı maçta Feghouli'nin yaptığı hareket büyük tepki çekti.

TOPSUZ ALANDA TEKME ATTI

Mücadelenin 73. dakikasında topu rakibine kaptıran Feghouli, arkasından koşup tekme attı. Pozisyondan sonra saha bir anda karıştı, hakemin sarı kart çıkarmasının ardından Fatih Terim, Cezayirli oyuncuyu oyundan aldı.

Feghouli hazırlık maçında kasıtlı tekme attı - İZLE

Feghouli'nin hazırlık maçında rakibine yaptığı bu sert müdahale taraflı tarafsız herkes tarafından büyük tepkiyle karşılandı.