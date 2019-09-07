Feghouli'den zam açıklaması

Galatasaray forması giyen Sofiane Feghouli, hakkında çıkan iddialar hakkında açıklama yaptı. Maaşına zam istediği şeklinde çıkan haberlere açıklık getiren sarı-kırmızılı futbolcu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"BU HABERLER BENİ VE TAKIMIMIZI YIPRATMAYA YÖNELİK"

Feghouli, "Hakkımda çıkan, 'maaşına 500 bin Euro zam istedi' haberleri tamamen yalan olup, beni ve takımımızı yıpratmaya çalışanların yaptığı haberlerdir ama şunu iyi bilin ki bizi yıpratmıyor daha da güçlendiriyorsunuz. En büyük Cimbom" ifadelerini kullandı.