Feghouli'nin 3 maçlık cezası onandı

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçında çıkan kavga sonucu hakem Olcay Şahan ve Feghouli'ye kırmızı kart göstermişti.

Tahkim Kurulu, Olcay Şahan'ın ardından Cezayirli futbolcunun da cezasını onadı.

İşte yapılan açıklama:

Galatasaray Sportif Sınai ve Tic. Yat. A.Ş.'nin, kulüp futbolcusu Sofiane Feghouli hakkındaki PFDK'nın 02.11.2017 tarih ve E.2017-2018/293 - K.2017-2018/349 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma isteminin reddine,

CEZASI ONANDI

- Futbolcu Sofiane Feghouli'nin, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme isteminin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Yıldız futbolcu, Gençlerbirliği maçının ardından Başakşehir ve Alanyaspor karşılaşmalarında da forma giyemeyecek.