Feghouli'nin taktiği Galatasaray'a golü getirdi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürüyor.
Kruse'nin penaltısıyla 1-0 geriye düşen sarı-kırmızılılar, Donk'un kafa golüyle skora dengeyi getirmiş, ardından da Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle galibiyete uzanmıştı.
FEGHOULİ'DEN MARKAJ
Galatasaray'ın attığı ilk golde, futbolcuların zekice bir taktik yaptığı ortaya çıktı.
Donk'u markajdan kurtarmak için Hollandalı futbolcuyla rakibin arasına giren Feghouli, atılan golde büyük pay sahibi oldu.
Görüntülerde sahte koşu yapan ve topla hiçbir alakası olmayan Cezayirli futbolcunun, Donk'un bomboş kalmasını sağladığı görülüyor.
İşte o anlar:
SERGİO RAMOS TAKTİĞİ
Bu taktiğin aynısını, Real Madrid'in kafa golleriyle ünlü yıldızı Sergio Ramos defalarca yapmış ve tecrübeli stoper bu sayede birçok kez rakip fileleri havalandırmıştı.