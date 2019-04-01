Feghouli'ye Alman ekibi talip oldu

Ligin ikinci yarısında gösterdiği performansla Galatasaray'ın şampiyonluk yarışının içinde olmasında büyük pay sahibi olan Feghouli, Alman ekibi Wolfsburg'un takibinde.

10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Sarı-kırmızılı takımın 2 yıl önce West Ham'dan 4 milyon 250 bin euro karşılığında transfer ettiği Cezayirli orta saha oyuncusu, bu sezon 30 maçta 9 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı futbolla Avrupa ekiplerinin beğenisini kazanan 29 yaşındaki futbolcu için Wolfsburg'un 10 milyon euroluk teklif yaptığı öğrenildi.

Wolfsburg Teknik Direktörü Bruno Labbadia, Cezayirli oyuncuyu çok istiyor ve Sportif Direktör Marcel Schafer'den transferi bitirmesini istedi.





Gelecek sezon için iyi teklif gelen oyuncularını satmayı planlayan Galatasaray'ın, Feghouli için verilecek 10 milyon euroyu kabul etmesi bekleniyor.

