Fehmi Koç tarihe geçti

Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor ile Fenerbahçe golsüz berabere kaldı. Evsahibi Antalyaspor'da 90+2. dakikada Souleymane Doukara'nın yerine oyuna giren Fehmi Koç, tarihe adını yazdırdı.
SÜPER LİG'DE OYNAYAN EN GENÇ FUTBOLCU
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz tarafından sahaya sürülen 28 Ağustos 2003 doğumlu doğumlu Fehmi Koç (15 yıl, 3 ay, 26 gün), Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre Süper Lig tarihinde tarihinde bir lig maçında forma giyen en genç oyuncu oldu.
Fehmi Koç'tan önce bu unvanın sahibi Gürhan Gürsoy'du. 24 Eylül 1987 doğumlu Gürhan Gürsoy, 6 Nisan 2003'te oynanan Adanaspor-Fenerbahçe maçının 75. dakikasında evsahibi turuncu-beyazlı ekipte forma şansı bulmuştu. Gürhan Gürsoy; 15 yıl, 6 ay, 13 günlükken bir Süper Lig maçında oynamıştı.