Fejsa'nın Fenerbahçe'ye maliyeti

Gelecek yıl için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fenerbahçe'nin orta sahadaki ilk hedefi Ljubomir Fejsa oldu.

Transferde sona yaklaşan sarı-lacivertli takım, kısa süre içerisinde oyuncu ile resmi sözleşme imzalayacak.

Kadroya önemli bir ön libero oyuncusu isteyen Ersun Yanal, yönetime Fejsa'nın ismini verdi. 30 yaşındaki Sırp futbolcu, Portekiz'in Benfica takımında top koşturuyor.

BONSERVİSİ 3 MİLYON EURO

Önceliğini bu futbolcuya veren sarı-lacivertli takım, Portekiz ekibiyle görüşmelerini ilerletti ve transferde sona yaklaştı. Fenerbahçe, Ljubomir Fejsa için Benfica'ya 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Ayrıca futbolcunun yıllık kazancı da gelen bilgiler arasında.

TOPLAM MALİYETİ 9.6 MİLYON EURO OLACAK

Fenerbahçe, tecrübeli oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 2.2 milyon euro verecek. 3 yıllık sözleşme imzalamayı düşünen yönetime bu transfer toplamda 9.6 milyon euroya mal olacak.

İSTANBUL'A GELECEK

Ljubomir Fejsa'nın milli maçların ardından İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçip kendisini sarı-lacivertli takıma bağlayan sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

30 yaşındaki Ljubomir Fejsa, geçtiğimiz sezon toplamda 33 maçta görev yaptı.