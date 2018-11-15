Felipe Melo'dan harika gol

Brezilya Ligi Serie A'da 34. hafta mücadelesinde şampiyonluğun en büyük adayı Palmeiras, sahasında Fluminense'yi konuk etti.

Melo gelişine harika vurdu - VİDEO

MELO ATTI PALMEİRAS ŞAMPİYONLUĞA ÇOK YAKIN

Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo'nun formasını giydiği ve muhteşem bir gole imza attığı mücadelede Palmeiras, rakibini 3-0 mağlup ederek bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Internacional'in 8 puan önüne geçti.

YAŞI İLERLESE DE MÜCADELEDEN VAZGEÇMİYOR

Galatasaray'da 5 sezon forma giyen ve 3 kez Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Felipe Melo, futbol hayatını son iki sezondur Brezilya'da sürdürüyor.

Başarılı futbolcu top koşturduğu Palmeiras'da da şampiyonluk yaşamaya çok yakın. Felipe Melo, 35 yaşında olmasına rağmen saha içindeki hırsı ve takıma yaptığı katkılarlarla taraftarların beğenisini topluyor.

Brezilya'da puan durumu şu şekilde: