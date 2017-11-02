Fellaini Beşiktaş için İstanbul'a geldi

Siyah-beyazlı yönetim Manchester United'ın yıldızı Marouane Fellaini ile görüşmelere başladı.

Belçikalı orta saha oyuncusu ile ilk teması Monaco-Beşiktaş maçı öncesinde kuran yönetim, Fellaini'nin menajerini İstanbul'a davet etti.

Tecrübeli oyuncunun menajeri ile masaya oturan Beşiktaş yönetimi, Vida transferinde olduğu gibi Fellaini'ye de devre arasında önümüzdeki sezon için imza attırmayı planlıyor.

29 yaşındaki oyuncunun İngiliz deviyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İSTANBUL'A GELDİ

Dün gece İstanbul'a gelen Belçikalı yıldız, Kuruçeşme'de bir mekanda yemek yedi. Fellaini'nin ödediği hesabın dökümü de ortaya çıktı.

Fenerbahçeli Dirar'ın da eşlik ettiği akşamda Fellaini'nin masasına 1386 TL'lik hesap geldi.