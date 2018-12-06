Fellaini rakibini saçından çekip düşürdü

İngiltere Premier Lig’de Manchester United ile Arsenal arasında oynanan maçta ilginç olay yaşandı.
FELLAİNİ'NİN FAULÜ TEPKİ ÇEKTİ
Futbolseverlerin yıllardır uzun kıvırcık saçlarıyla görmeye alışık olduğu Marouane Fellaini, kendisine çalım atan rakibini saçlarından çekerek durdurdu.
Belçikalı futbolcu, karşılaşmanın 87. dakikasında kendisini geçen Guendouzi’yi saçından tutarak şaşkın bakışlar arasında yere indirdi. 19 yaşındaki Guendouzi bu sıradışı faul nedeniyle Fellaini’nin kart görmesi için itirazda bulundu. Hakem ise uyarmakla yetindi.
Premier Lig yönetiminin görüntülere bakarak tecrübeli futbolcuya ceza verebileceği ifade edildi. Manchetser Unıted ile Arsenal arasındaki mücadele 2-2 berabere sonuçlandı.
(Fellaini'nin uzun saçlı olduğu döneme ait bir fotoğraf)