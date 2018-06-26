Fellaini yeni takımını 1 Temmuz'da açıklayacak

2018 Dünya Kupası için Belçika Milli Takımı ile beraber Rusya'da bulunan Maroune Fellaini, temmuz ayı başında gelecek sezon hangi takımda olacağını açıklayacak.

DÜNYA KUPASI'NIN SONUNU BEKLEMEYECEK

Dünya Kupası'nda Belçika'nın İngiltere ile karşılaşacağı maç öncesinde basın mensuplarına konuşan Fellaini, geleceğinin belirsiz olmasının onu etkilemediğini ve mental olarak iyi durumda olduğunu belirtti. Fellaini, gelecek sezon kararı için Dünya Kupası'nın bitmesini beklemeyeceğini ve 1 Temmuz'da bir açıklama yapacağını söyledi.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre Manchester United'dan gelen kontrat uzatma teklifini reddeden orta saha oyuncusunu bonservissiz olarak Arsenal'ın yanı sıra İtalya Serie A ekibi Milan ve Süper Lig'den Fenerbahçe kadrosuna katmak istiyor. Manchester United forması ile geçen sezon 23 resmi maça çıkan 1.94 metre boyundaki oyuncu, 5 gol atıp 1 de asist yaptı.