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Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti

Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, "Fener kümeye" diye bağıran taraftarları susturdu.

Fener kümeye diye bağıran taraftara Emre müdahale etti
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Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyete imza attı. Sarı-lacivertliler ise düşme hattında kaldı.

EMRE BELÖZOĞLU TARAFTARLARI SUSTURDU

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan ve 28 puanla düşme potasının hemen üzerinde olan Fenerbahçe, son 9 haftaya streli giriyor. Alt sıralardan kurtulma adına Başakşehir mücadelesine 3 puan parolasıyla başlayan sarı-lacivertliler sahadan eli boş ayrıldı. 

Karşılaşmanın 2-1 sona ermesiyle birlikte Başakşehir tribünlerinde, "Fener kümeye" tezahüratları yapıldı. Tribünlere müdahale eden Emre, el işaretiyle taraftarlarından susmasını istedi.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları maçın başında Emre'yi tribünlere çağırarak alkışladı.

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