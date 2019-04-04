Mali anlamda sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe Yönetimi, taraftarından destek istediği Fener Ol projesini başlattı.
Fenerbahçe, 'FENER OL' kampanyasına destek olmak için uygulanması gereken yöntemleri açıkladı.
Fenerbahçe, 'Fenerol' kampanyasını duyurdu - VİDEO
4 DESTEK YÖNTEMİ TANITILDI
İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:
"Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve "FENER OL" diyoruz. Sen de, Fenerbahçe'mize destek olup tarihimize adını yazdırmak için hemen belirlenen 4 destek yönteminden;
Kredi kartı,
EFT/Havale,
SMS-Kısa Mesaj
PTT Şubeleri
Kendine uygun olanı seç, geleceğimize FENER OL
* Yurt dışından kampanyaya destek verecek olan taraftarlarımız Yapı Kredi NV hesabımızdan EFT/Havale yöntemi ile banka masrafı ödemeden destek olabilirler."
Fener Ol kampanyası başladı VİDEO